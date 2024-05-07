وقال مراسل السومرية، إن محافظة نينوى سجلت اليوم، إصابة ثانية بمرض "الحمى النزفية" لقصاب يبلغ من العمر 45 عاماً، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.ونوه إلى أن هذه الإصابة هي الثانية في المحافظة خلال الأسبوع الجاري.وقبل يومين، أعلنت دائرة صحة نينوى، عن تسجيل حالة وفاة لشخص بالحمى النزفية.