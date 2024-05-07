التعليم تقرر احتساب 2024/2023 سنة عدم رسوب للمراحل المنتهية

وجاء في نص القرار، الذي نشرته الوزارة وورد لـ السومرية نيوز، أنه "سعيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة حالات طلبة المراحل المنتهية الذين لم تسمح لهم ظروفهم اجتياز السنة الدراسية 2024/2023 حصلت موافقة الوزير على احتساب السنة الدراسية 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم للسنة المذكورة وللمراحل المنتهية حصرا في الدراسات الأولية".وبين، أن "القرار يشمل الدراستين (الصباحية والمسائية) الحكومية والأهلية".