مصرف حكومي يقرر زيادة سقف منح قروض البناء الى (75) مليوناً

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، انه "ولأجل تسهيل اجراءات المنح وجه مدير عام مصرف الرشيد الاستاذ محمد سمير عباس بمنح الصلاحيات لمدراء الفروع بمنح (50) مليون دينار وما زاد عن ذلك يكون بصلاحية قسم الائتمان".وأضاف، انه "اما مكاتب المندوبين في المناطق الاربعة منحت الصلاحية الى لجنة الائتمان في مكتب المندوب".ودعا المصرف، بحسب البيان، "كافة الراغبين بالتقديم مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".