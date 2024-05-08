الموقف المروري في بغداد الان.. ازدحامات طويلة في الشوارع الرئيسية

وجاءت خارطة الازدحامات التي تتبعتها السومرية نيوز كالاتي:سريع وجسر الدورة ازدحام شديدسريع محمد القاسم حركة مرور بطيئة من محكمة الرصافة الى الجامعة التكنولوجيةمحمد القاسم ازدحام من وزارة المالية لغاية شارع الكيلانيساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهات والشوارع المتقاطعة عندهاجسر الطابقين ازدحامسريع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل وطويلشارع المعتز وصولا الى صعدة شارع المطار ازدحامشارع محمد مهدي الجواهري وساحة النسور ازدحام شديدشارع 14 رمضان السايدين من مستشفى الطفل المركزي الى جسر 14 رمضان على شارع 14 تموزشارع 14 تموز ازدحام من تحت جسر 14 رمضانشارع وزارة الصحة ونفق باب المعظم وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب بالكامل ازدحامشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية ازدحام