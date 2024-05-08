خلال 20 يوما.. 570 الف طن من الحنطة دخلت الى المخازن وبانتظار المتبقي

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري الكرعاوي إن "الموسم التسويقي مستمر حالياً ضمن 12 محافظة، فيما اعلنت ست أخرى جهوزيتها للتسويق"، مضيفاً أن "الكميات المستلمة من المحصول منذ الـ 11 من نيسان الماضي وحتى نهايته، بلغت 570 ألف طن وضمن ثلاث محافظات هي المثنى والبصرة وذي قار".واشار إلى استمرار استلام المحصول ببقية المحافظات الجنوبية، بيد انها تأخرت بسبب الأمطار الأخيرة، منوهاً بانه ومنذ ثلاثة أيام بدأ التسويق ببغداد، ومحافظتي الأنبار وصلاح الدين.وبين أن وزارة الزراعة توقعت ان تصل الكميات الكلية المسوقة من الحنطة، ستة إلى سبعة ملايين طن، لافتاً إلى وجود مليون و600 الف طن منذ العام الماضي ستجهز إلى المطاحن لرفد السلة الغذائية، اضافة إلى ما تسلمته حالياً وهي 570 ألف طن.وذكر الكرعاوي ان التجارة مستمرة بتسلم الكميات التي ترد من الفلاحين ضمن الخطة الزراعية او خارجها بحسب موافقة مجلس الوزراء بتسلم الحصص من المحافظات، لافتاً إلى ان نوعية الحنطة المستلمة خبازة وبالتالي فلا حاجة إلى خلطها مع نوعية اخرى من الحنطة، وتستخدمها اكثر من 9 محافظات في الجنوب ضمن طحين الحصة وبنسبة 85 بالمئة .وافاد في السياق ذاته بانه تم تخصيص لجنة برئاسة وزير الزراعة وعدد من الوزارات المعنية، مهمتها تقدير الكميات المستلمة من المحافظات والاقليم، والتي نظمت جولة لمسح الأراضي في الإقليم وتحديد الكميات المستلمة من الحنطة، منوهاً بانها بحاجة إلى25 يوماً بسبب برودة الأجواء وتأخير عملية الحصاد ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عدم تأثير مياه الأمطار الحالية في سنابل الحنطة غير المحصودة، كون البذرة تحيطها أغلفة عديدة للحفاظ عليها، الا في حالة هطول أمطار شديدة جداً وترافقها ثلوج قد تؤدي إلى اتلافها، وفي حالات نادرة قد يحصل انبات جديد، نافياً تسجيل اي تأثيرات في محصول الحنطة حتى الآن.