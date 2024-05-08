تنطلق الأحد بمليون تلميذ.. التربية تحدد ميزتين لأسئلة امتحانات السادس الابتدائي

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، ان مليونا و150 الف تلميذ سيشاركون في الامتحانات الوزارية النهائية للدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، موزعون بين 7600 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات.واوضح ان "الأسئلة الامتحانية ستكون من ضمن المنهج وتناسب الفوارق العلمية للتلاميذ"، مشيراً إلى "تشكيل غرفة عمليات خاصة لتوفير المستلزمات الامتحانية في المدارس"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتابع ان "هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء لعدم شمول المراكز الامتحانية بالقطع المبرمج، حيث تم الاتفاق على استمرار التجهيز طوال مدة الامتحانات، كما تم التعاون مع الجهات المعنية لتأمين المراكز لضمان سير العملية الامتحانية بانسيابية".واكد "تجهيز القاعات الامتحانية بجميع المستلزمات التي توفر جواً ملائماً للتلاميذ وتسهل عملية امتحانهم، كما سيكون هناك اشراف عام على الامتحانات بشكل يومي".