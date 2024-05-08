السبت المقبل.. الأجواء الصيفية تعود إلى العراق مع عواصف ترابية

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحواً ويتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وتكون مقاربة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، أما طقس يوم الجمعة، سيكون على العموم صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".ويوم السبت، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم، وتنشط الرياح في الأقسام الغربية من البلاد خلال النهار مسببة تصاعد الغبار وفرصة لعواصف ترابية في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات، وفقا للبيان.ولفت البيان إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات".