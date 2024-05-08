دخول 31 دولة في العالم دون تأشيرة.. نظرة على جواز السفر العراقي خلال 2024

السومرية نيوز – محليات



تتغير قوة جوازات السفر العالمية بشكل سنوي ما يغير من عدد الدول المسموح دخولها بدون تأشيرة، الشيء الذي لا يدفع الشخص إلى تجهيز ملفات والذهاب إلى القنصليات أو سفارات الدول في بلده، لهذا يتساءل حاملو جواز السفر العراقي 2024 عن الدول التي يتيحها هذا الجواز وما هي الوجهات السياحية التي بإمكانهم دخولها بدون تأشيرة مسبقة.



*جواز السفر العراقي 2024

يحتل جواز السفر العراقي 2024 المركز 103 عالمياً ضمن تصنيف "Henley Passport Index"، الذي يقيس مدى حرية التنقل العالمية لحاملي الجوازات. تُمنح القدرة على السفر بدون تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر العراقي إلى 31 دولة فقط، ما يشير إلى قيود ملموسة تفرضها 156 دولة تتطلب تأشيرة مسبقة للدخول.



التقييم العالمي لجوازات السفر يعتمد بشكل أساسي على عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة. الدول التي يمكن للعراقيين دخولها تشمل تلك التي تسمح بالدخول بدون تأشيرة، بالإضافة إلى الدول التي توفر تأشيرات عند الوصول أو الدول التي تقبل الحصول على تصاريح سفر إلكترونية. هذه الإمكانيات المحدودة تعكس الواقع الجيوسياسي والأمني الذي يعيشه العراق، والذي يؤثر بدوره على تصنيف جواز السفر العراقي في الساحة العالمية.



ما هو مؤشر هينلي لقياس جوازات السفر؟

مؤشر هينلي لجوازات السفر يعد منصة بارزة تبرز في تقييم القوة العالمية لجوازات السفر، ويستند في تحليلاته إلى بيانات مستفيضة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). يغطي هذا المؤشر 199 جواز سفر و227 وجهة حول العالم، ويقدم لمحة شاملة عن الحرية التي يتمتع بها حاملو هذه الجوازات من حيث الدخول بدون تأشيرات مسبقة. يحتل جواز السفر العراقي 2024 المركز 103 عالمياً ضمن تصنيف "Henley Passport Index"، الذي يقيس مدى حرية التنقل العالمية لحاملي الجوازات. تُمنح القدرة على السفر بدون تأشيرة مسبقة لحاملي جواز السفر العراقي إلى 31 دولة فقط، ما يشير إلى قيود ملموسة تفرضها 156 دولة تتطلب تأشيرة مسبقة للدخول.التقييم العالمي لجوازات السفر يعتمد بشكل أساسي على عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة. الدول التي يمكن للعراقيين دخولها تشمل تلك التي تسمح بالدخول بدون تأشيرة، بالإضافة إلى الدول التي توفر تأشيرات عند الوصول أو الدول التي تقبل الحصول على تصاريح سفر إلكترونية. هذه الإمكانيات المحدودة تعكس الواقع الجيوسياسي والأمني الذي يعيشه العراق، والذي يؤثر بدوره على تصنيف جواز السفر العراقي في الساحة العالمية.مؤشر هينلي لجوازات السفر يعد منصة بارزة تبرز في تقييم القوة العالمية لجوازات السفر، ويستند في تحليلاته إلى بيانات مستفيضة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). يغطي هذا المؤشر 199 جواز سفر و227 وجهة حول العالم، ويقدم لمحة شاملة عن الحرية التي يتمتع بها حاملو هذه الجوازات من حيث الدخول بدون تأشيرات مسبقة.

يتم تحديث المؤشر بانتظام على مدار السنة، ما يضمن تزويد الأفراد والمؤسسات بأحدث المعلومات حول قيود السفر العالمية وتغيراتها. هذه البيانات الدقيقة والمحدثة تمكّن المؤشر من تقديم تصنيف موثوق يعكس الواقع الجيوسياسي والتحديات الراهنة التي تواجه حرية التنقل العالمية.



*دول بدون تأشيرة لحاملي جواز السفر العراقي

يعتبر جواز السفر العراقي ثاني أسوأ جواز سفر عربي بعد الجواز السوري خلال سنة 2024، إذ يتيح الدخول إلى 8 وجهات في العالم دون أي تأشيرة أو إذن بالدخول وتشمل الدول التالية:



دول بتأشيرة عند الوصول لحاملي الجواز العراقي

يتيح جواز السفر العراقي 2024 لحامليه إمكانية الدخول إلى 21 وجهة سفر دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة لكن يتطلب الحصول على تأشيرة عند الدخول، وهي عبارة عن إجراءات عادية يكون الهدف منها مع معرفة المدة التي يريد الشخص قضاءها في البلد الهدف من الزيارة ومكان الإقامة.



تشمل اللائحة الدول التالية: يتيح جواز السفر العراقي 2024 لحامليه إمكانية الدخول إلى 21 وجهة سفر دون الحاجة إلى استخراج فيزا مسبقة لكن يتطلب الحصول على تأشيرة عند الدخول، وهي عبارة عن إجراءات عادية يكون الهدف منها مع معرفة المدة التي يريد الشخص قضاءها في البلد الهدف من الزيارة ومكان الإقامة.