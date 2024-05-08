التربية تُحدد دروس النجاح أو الإكمال للصفوف غير المنتهية "الابتدائية والثانوية" (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، دروس النجاح أو الاكمال للصفوف غير المنتهية (المرحلة الابتدائية والثانوية) للعام الدراسي الحالي.



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