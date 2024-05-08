الشيخ المسعودي يحذر الحجاج من مغبة الذهاب دون تأشيرة الحج

وقال الشيخ المسعودي في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمتعهدين وسائقي الحافلات لقوافل الحجاج، اليوم، إن "المتعهد هو قائد قافلة الحاج وتقع عليه مسؤوليات كبيرة خلال موسم الحج"، داعيا متعهدي قوافل البر الى "الالتزام بجدول التفويج، حيث اكملت الهيئة استعداداتها مع الجهات المعنية لانجاح عملية تفويج ضيوف الرحمن".وحذر الشيخ المسعودي، المواطنين من "مغبة الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج"، مبينا ان "السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح او يساهم بنقله، اضافة الى المنع من دخول المملكة، فيما فرضت عقوبة السجن ومصادرة وسيلة النقل لكل من يساهم بنقل الحاج بلا تصريح".وشدد رئيس الهيئة، على المتعهدين "ضرورة ارشاد الحجاج وتوعيتهم وتثقيفهم بالابتعاد على كل شيء يعكر صفو الحج، ومن بينها رفع الصور والهتافات والشعارات السياسية والتقاط الصور للرموز والشخصيات السياسية والدينية، وان يكون الحج لله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة، فيما اكد على منع أي شخص خارج بعثة الحج العراقية من المكوث في مخيمات الحجاج في عرفة ومنى".واطلق الشيخ المسعودي، مبادرة المتعهد المتميز في كل مكاتب الهيئة، حيث يتم اختيار المتعهد الاكثر تميزا، لاستثنائه العام المقبل من متطلبات الامتحان التنافسي.ووجه الشيخ المسعودي، سائقي الحافلات بضرورة "الالتزام باللباس الرسمي وعدم اصطحاب السكائر ومعسل الاراكيل والادوية المحضورة والتعاون مع القوات الامنية العراقية والسعودية التي ستساهم بتفويج الحجاج"، مبينا ان "الهيئة لأول مرة في تاريخها وضعت هذا العام نظام (GPS) في الحافلات يسهل عملية التفويج وتتبع الحافلات".