طالبان عراقيان يحصدان المراكز الاولى بمسابقة الحساب الذهني في الامارات (صور)

السومرية نيوز – محليات



أحرز الطالب العراقي نزهان ميثم السهو السامرائي، اليوم الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، المركز الاول بمسابقة الحساب الذهني المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حصل الطالب العراقي "الخطاب عمر" على جائرة "السوبر شامبيون" للسنة الثالثة على التوالي.









وبحسب مقربين منه، فقد حصد "نزهان ميثم السهو السامرائي" الطالب في الصف الاول الابتدائي بمدرسة الرغد بمحافظة صلاح الدين، المركز الاول عالمياً في مسابقة الحساب الذهني المقامة في إمارة الشارقة بالأمارات العربية المتحدة ضمن المستوى START III A متفوقاً على منافسيه. كما حصل الطالب العراقي "الخطاب عمر" من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، على جائرة "السوبر شامبيون" في بطولة الحساب الذهني العالمية للسنة الثالثة على التوالي، مرتدياً الكوفية ومحتفلاً على طرقة اللاعب العراقي ايمن حسين.