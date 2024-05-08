مصرف حكومي يزيد قروض الترميم إلى 50 مليوناً

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "تلك القروض تمنح (للمواطنين والموظفين) وفق الالية والضوابط السابقة التي تنص منح القرض للمواطنين بكفيل موطن على مصرف الرشيد اما الموطنة رواتبهم لدى المصرف من الموظفين والقوات الامنية تمنح لهم بدون كفيل".ووجه المصرف، الفروع كافة ومكاتب المندوبين "بتسهيل اجراءات ترويج المعاملات وفق الصلاحيات التي منحت لهم علما ان مجلس ادارة المصرف مستمر بإعادة النظر بالتعديل على التعليمات السابقة التي تصب بمصلحة زبون المصرف وحفظ حقوق الطرفين وفق الضوابط".