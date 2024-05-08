مكتب السيد السيستاني يحدد موعد ذي القعدة

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر شوال، ويوم الجمعة الموافق (10 / 5 / 2024 م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1445هـ".