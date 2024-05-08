التربية تبحث الاستعدادات النهائية لإداء الامتحانات الوزارية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد أهمية الاشراف في تصحيح مسار العملية التربوية كونه نافذة للتعاون والتواصل مع الملاكات التعليمية والتدريسية ومحور تعديل ومعالجة المعوقات التي تواجه الإدارات المدرسية وذلك خلال لقائه مديري الإشراف التربوي والاختصاصي وسط حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ونقيب المعلمين المركز العام عدي العيساوي ومدير عام الاشراف ستار عبد عليوي والمعاونين ومدير الشؤون المالية احمد عباس رشك في مبنى الوزارة".وبحث الوزير، مع الحاضرين "الاستعدادات النهائية لاداء الامتحانات الوزارية والتركيز في اختيار الكفاءات ومن يتمتعون بحسن السيرة والسلوك لإدارة ومراقبة المراكز الامتحانية وسبل استخدام البرامج العالمية الحديثة لتحسين الاداء الاشرافي إضافة الى إمكانية فتح دورات جديدة للاشراف تسد حاجة المديريات مع مناقشة تثبيت مشرفي الدورات السابقة وأجور نقل المشرفين ضماناً لحقوقهم والخدمات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم التربوية".