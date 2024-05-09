الموقف المروري.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز- محليات



تشهد العاصمة بغداد ازدحامات واسعة تتسم بالانتشار في كل المناطق لكن بعضها قصيرة ومتحركة، فيما تشهد مناطق أخرى جديدة ازدحامات لمسافات طويلة ولم تكن تعهدها من قبل تغيير أوقات الدوام الجديدة.







-سريع الدورة باتجاه بغداد جديدة مزدحم



-مجسر الأمانة مزدحم



-من قرية دجلة باتجاه السندباد مزدحم



-الطريق باتجاه نفق باب الشرجي مزدحم



-شارع الرشيد مزدحم



-جسر السنك مزدحم



-جسر الطابقين مزدحم



-جسر الجادرية شبه مزدحم



-شارع قطر الندى مزدحم

وجاءت خارطة الموقف المروري بتسجيل ازدحامات كثيرة لكنها قصيرة في مختلف شوارع العاصمة بغداد، فيما نركز في الموقف المروري هنا على الازدحامات الطويلة والواضحة وهي كالاتي:-سريع الدورة باتجاه بغداد جديدة مزدحم-مجسر الأمانة مزدحم-من قرية دجلة باتجاه السندباد مزدحم-الطريق باتجاه نفق باب الشرجي مزدحم-شارع الرشيد مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-جسر الجادرية شبه مزدحم-شارع قطر الندى مزدحم