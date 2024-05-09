قرب إعلان خلو موقعين من التلوث الإشعاعي في العراق

وأوضح مدير مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسني، أنَّ من خطط المركز إزالة التلوثات الإشعاعية من المواقع الملوثة، سواء بالإشعاع أو اليورانيوم المنضب تمهيداً لإعلان خلو البلاد من التلوث الإشعاعي، وسيتم خلال الشهر الحالي إعلان موقعين، الأول في النهروان بالعاصمة بغداد والآخر في محافظة صلاح الدين، بعد إجراء الفحوصات المختبرية والمسوحات الإشعاعية الأخيرة التي جرت وفقاً للمعايير الوطنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّن أنَّ الفرق الفنية التابعة للمركز سبق أن أشّرت في العام 2008 وجود تلوث إشعاعي باليورانيوم المنضب في موقع النهروان الواقع بالقرب من معمل تصليح الشاحنات الثقيلة التابع إلى وزارة النفط، شركة توزيع المنتجات النفطية، الذي كان مستخدماً من قبل قوات التحالف في عام 2003 لأغراض خزن الأعتدة والأسلحة.