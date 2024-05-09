طقس العراق.. أمطار وانخفاض بالحرارة يومي الأحد والاثنين المقبلين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة على العموم سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وأضافت، أن "طقس يوم السبت، على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تصاعد غبار خفيف في الاقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وتابعت الهيئة أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في الاقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار على المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".