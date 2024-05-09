الأولى بتاريخ القضاء.. محاكمة متهم عبر برنامج الفيديو كونفرس في نينوى

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "هذه هي المحاكمة الأولى بتاريخ القضاء العراقي والتي تم فيها اتباع تقنية الفيديو كونفرس لمحاكمة متهمين، حيث سبقت هذه المحاكمة حالات لتدوين اقوال شهود ومشتكين بين المحاكم العراقية ومحاكم لدول أخرى".ويذكر أن مجلس القضاء الاعلى اقر في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 25 /4 /2024، استخدام تقنية الفيديو كونفرس في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن.