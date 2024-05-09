أمنية البصرة تكشف تفاصيل جديدة عن جريمة قتل العائلة

وقال الفريجي في حديث لـ السومرية، إن "التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية صنفت الجريمة على انها جنائية بفعل رب الأسرة"، مبينا ان "التحقيقات الأولية أيضا كشفت ان تراكم الديون وثقلها أدى الى انهيار رب الأسرة نفسيا وقيامه بهذه الجريمة المروعة".وأضاف الفريجي، أن "الجريمة واضحة ولا صحة لروايات أخرى بقيام سطو مسلح على العائلة وقتلها"، مشيرا الى ان "قيادة شرطة البصرة جمعت جميع الأدلة بخصوص هذه الجريمة بما فيها كاميرات المراقبة والأدلة الجنائية داخل المنزل بالإضافة الى إفادات شهود العيان القريبين من المنزل لحظة وقوع الجريمة".وأعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء امس الأربعاء (8 أيار 2024) عن قيام أب بقتل 11 شخصاً من عائلته، مشيرة الى انتحاره بعد قيامه بالجريمة.