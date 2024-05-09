نينوى.. تحذير للمواطنين من الأنشطة السياحية والسكنية في نهر دجلة

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالنظر لوجود خزين مائي جيد والذي يعتبر ضمن المناسيب الآمنة وللحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية لدعم المنظومة الوطنية بالكهرباء فإنه سيتم زيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل الى حوض النهر بمعدل (1000) مكعب بالثانية واعتباراً من اليوم الخميس وللايام المقبلة، مما يتطلب من كافة المواطنين القاطنين تجاوزاً واصحاب المشاريع السكنية الاستثمارية والسياحية داخل حوض النهر اخذ الحذر والحيطة والحد من تلك الانشطة ومغادرة المكان حال تطلب الامر ذلك لحين الانتهاء من تسليك الاطلاقات المائية المتزايدة بصورة آمنة دون وقوع اضرار بشرية او مادية".واضاف البيان؛ أن "هذا التنويه يعتبر تبلغاً رسمياً ونهائياً لكافة الانشطة والقطاعات المتواجدة داخل حوض النهر او محرماتها ولاتتحمل الجهات المعنية المتمثلة بمديرية الموارد المائية في نينوى اي مسؤولية قانونية خلاف ذلك".