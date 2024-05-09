احباط محاولة تهريب 1000 كارتون مشروبات كحولية شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء العشرون شرطة اتحادية من إحباط محاولة تهريب 1000 كارتون مشروبات كحولية كانت مخبأة في عجلة (تريلة نوع مارسيدس) وبطريقة لإيهام القوات الأمنية تم تحميلها بمادة الحصى".وأضاف البيان، انه "حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من ضبط العجلة التي حاولت اتخاذ الطرق النيسمية ما بين محافظة ديالى ومنطقة حسينية المعامل للدخول العاصمة بغداد"، وأشار الى انه "تم تسليم العجلة والمواد المضبوطة أصولياً الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".