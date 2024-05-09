الكلابي يحذر الكهرباء من شبهات بعقود تخص محطة حرارية

وقال الكلابي في بيان، "نطالب لجنة النزاهة النيابية بضرورة استضافة السادة المسؤولين في وزارة الكهرباء المعنيين بعقود تخص محطة بيجي الحرارية".

وأضاف "وردت معلومات وتفاصيل تخص شبهات مغالاة واحتكار غير منطقي ومخالف للقوانين مما يستدعي الاسراع لبيان حقيقة هذه المعلومات قبل الشروع بها من قبل الوزارة"، مبيناً أن "الشعب مل من فساد وزارة الكهرباء والعقود التي كانت تستمر بالفشل والنهب لاموال الشعب دون ان يلمس الشعب تحسنا حقيقيا في انتاج وتوزيع الكهرباء".

ولفت الكلابي الى أن " دخول الشركات المحتالة في كل مرة كان سببه وجود ما نسميه (المفسدين) وهم شخوص يعملون كعرابين فساد لذلك ادعو أخواتي وأخواني من اعضاء لجنة النزاهة لعقد اجتماع طارئ للتحقق من هذا الامر وعدم التهاون مع هكذا حالات ومكافحة الفساد الذي بدأ في استخدام طرق حديثة وملتوية لسرقة المال العام".