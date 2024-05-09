السومرية تحصد جائزة جديدة.. "الله بالخير" أفضل برنامج إنساني

حصلت قناة السومرية الفضائية، جائزة جديدة ضمن مهرجان الهلال الذهبي بدورته السادسة.

وفاز برنامج "الله بالخير" الذي تقدمه الزميلة جمانة بالجائزة.

وبرنامج "الله بالخير" ضمن الدورة البرامجية الي اطلقتها قناة السومرية الفضائية في شهر رمضان.

وشهدت بغداد انطلاق مهرجان جوائز الهلال الذهبي بدورته السادسة، بحضور كبار الفنانين وأبطال الأعمال الرمضانية لموسم 2024، واطلق على الدورة اسم الفنان العراقي جواد الشكرجي.