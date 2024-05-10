قطيع يتوسطه صغار.. رصد "الحيوان الأكثر عدوانية على الكوكب" في مزارع أربيل (فيديو)

واظهر مقطع فيديو متداول اطلعت عليه السومرية نيوز، قطيعا من الخنازير البرية في احدى مزارع محافظة أربيل، تسير وسطه مجموعة من صغار الخنازير، فيما لاتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها مشاهدة انتشار الخنازير البرية في إقليم كردستان.وتعد الخنازير البرية خطيرة للغاية لعدة أسباب، فهي تهاجم المحاصيل والمزارع بالكامل وتتغذى عليها، فضلا عن كونها اكثر الحيوانات حملا للامراض ومسببات الامراض الخطيرة، كما انها عدوانية وتهاجم البشر.ويصف رايان بروك، أستاذ في جامعة ساسكاتشوان وأحد الخبراء الكنديين الرائدين في الخنازير البرية، او الوحشية بأنها "الحيوان الأكثر عدوانية على هذا الكوكب، وحطام القطار البيئي".وتكون الخنازير البرية ذكية وقابلة للتكيف وتأكل أي شيء بما في ذلك المحاصيل، ويمكنها نشر أمراض مدمرة في مزارع الخنازير مثل حمى الخنازير الإفريقية، كما أنها تتكاثر بسرعة، حيث يمكن أن يكون لدى الخنزيرة الواحدة ستة خنازير صغيرة كما أنها تحمل مرتين في السنة، بحسب تقارير مختصة.