طقس العراق.. غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع قطع من الغيوم وغبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وأضافت أن "طقس يوم الاحد على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة ".