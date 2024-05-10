البصرة.. وفاة واصابة شخصين بحادث مروع على طريق الموت (فيديو)

لقي شخص مصرعه، وأصيب اخر، اليوم الجمعة، نتيجة تصادم مركبتين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "شخصاً لقي مصرعه وأصيب اخر إثر تصادم وقع بين مركبتين في قضاء الزبير غربي البصرة".



وأضاف ان "الحادث وقع على طريق سايد واحد معروف بـ(طريق الموت) بسبب تعدد الحوادث فيه".