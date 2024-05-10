الاتصالات توضح بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات

أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمر عبد الرزاق مصحب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزارة الاتصالات تنفي الاخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات".



وأكد، بحسب البيان، انها "لم تتخذ قراراً بذلك".