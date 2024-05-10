"الحج والعمرة" تصدر تحذيرا للمواطنين: هناك محاولات للاختراق

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة العليا للحج والعمرة تنفي وجود صفحة ثانية لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم (الهيئة العليا للحج والعمرة)"، مؤكدة ان "الصفحة الوحيدة لها هي الموثقة بالعلامة الزرقاء".وأضافت، أنها "تحذر المواطنين من الانجرار خلف اخبار هذه الصفحة والدخول على الروابط المنشورة فيها، والتي غرضها اختراق البيانات وتهكير حساباتهم".واكدت هيئة الحج، "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق من يقف خلف هذه الصفحات الكاذبة من أجل محاسبة وردع أساليبهم الخبيثة".