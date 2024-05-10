نتيجة تهم فساد.. جمع تواقيع نيابية لإقالة مدير الموانئ العراقية

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع النائب حسن سالم، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، انه "تنفيذا للبرنامج الحكومي لمكافحة الفساد وللمخالفات الكبيرة وشبهات الفساد في شركة الموانئ العراقية.. نطلب إقالة مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي".وكان الطلب، مشفوعاً بتأييد وتوقيع 86 نائباً.أدناه الوثيقة: