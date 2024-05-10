السرادق نصبت.. أهالي الدير في البصرة يعلنون الاعتصام

أعلن أهالي قضاء الدير في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، الاعتصام أمام مبنى القائممقامية.

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "اهالي قضاء الدير في شمال محافظة البصرة بدءوا اعتصامهم امام مبنى القائممقامية".



وأشار إلى أن الأهالي طالبوا "بتوفير الخدمات وإقالة قائممقام القضاء".