السيد الخباز يشدد على ضرورة الابتعاد عن الشعارات الاستفزازية في الحج

وذكر السيد الخباز في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات الدينيين المرافقين لقوافل الحجاج، الذي أقيم اليوم في العتبة العلوية المقدسة، انه "في بعض الاحيان يحصل من بعض اخواننا وبنية صادقة واخلاص رفع شعارات اثناء الطواف السعي، لكن هذا يثير الطرف الاخر ويشعره بمحاولات فرض هذه الشعارات، ليقابلها بشعارات اخرى، ايضا مضادة ومستفزة، وهذا يُشغِل المؤمنين عن أداء واجباتهم واداء الحج بأركانه التامة".واكد، ان "هذا لا ينسجم مع روايات التقية المداراتية، ولا مع التوصيات التي تُبديها المرجعية العليا من الظهور بمظهر المسالم والمدارات، والإلتزام بآدابها، بحيث أنك يمكن أن تمارس كل وظائفك، كل أدعيتك، كل ما تريد بأسلوب لا يثير الاستفزاز، بأسلوب لا يحرِّك فتنة ولا يُأجِّج قيلاً وقالاً في تلك المشاعر الطيبة".