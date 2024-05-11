الديوانية "تشكو العطش" لوزير الموارد: نصف جيش المحافظة تفرّغ للتجاوزات ولم ينجح

وقال النائب عن محافظة الديوانية جواد البولاني، خلال تواجد وزير الموارد عون ذياب في مبنى المحافظة صباح اليوم السبت وبحضور مراسل السومرية، انه "بدون رفع التجاوزات على الانهر لن يكون هنالك وضع مائي جيد في العراق"، مبينا ان "التجاوزات اصبحت في وضح النهار وامام الوزارة".وأضاف ان "نصف الجيش في الديوانية فقط من أجل منع التجاوزات على نهر البزروكية ولم يستطع وضع حل للتجاوزات".وشدد على ان "ملف المياه في الديوانية يحتاج الى ان يتقاسم الجميع الضرر في شحة المياه في العراق"، معتبرا ان "هنالك تعسفا وظلما في ملف المياه".من جانبه، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أن "التجاوزات على الأنهر وكذلك بحيرات الأسماك هي مشكلة وتحتاج إلى إسناد من الحكومات المحلية للقضاء او تقليل منها"، مضيفا: "نحن نحاول قدر الامكان تقاسم الضرر بين المحافظات في ملف الحصص المائية".وأشار الى ان "الظروف التي مر بها البلد في ملف المياه ظروف صعبة لكن هذا العام كان افضل بكثير من الأعوام السابقة"، فيما وعد بأن "تكون هناك إطلاقات مائية جيدة لمحافظة الديوانية ونعدكم بانه سيكون موسما افضل للمحافظة".