طقس العراق.. تساقط للأمطار شمالاً وغبار في الوسط والجنوب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مستقرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".وأضافت أن "يوم الاثنين، الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس الثلاثاء القادم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ولا تغير بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأوضحت أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، الطقس على العموم سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية ولا تغير في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد".