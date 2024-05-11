أراضي صلاح الدين تحتفل بمواليدها الجديدة.. فواكه الصيف تدخل الأسواق بألوان برّاقة (صور)

تمثل فواكه التفاح الأخضر الصغير والمشمش و"الكَوجة" ذات الألوان الخضراء والبرتقالي، يضاف لها التكي والطماطم والبطيخ والرقي مزيجًا لأيقونة الفواكه الصيفية، ويتطلع لها العراقيون سنويًا مع حلول موسم الصيف.وبدأت محافظة صلاح الدين تجمع محاصيلها بفرح شديد كمن جاءه مولود جديد، خصوصًا بعد السنوات القليلة الماضية من الخسائر بسبب شح المياه والجفاف، فيما يتطلع المزارعون الذين بدأوا يحمّلون محاصيلهم الصيفية للنزول بها الى الأسواق، الى غلق الحدود ومنع دخول المحاصيل المستوردة تجنبًا لكسر الفرحة والحاق خسائر جديدة بهم.