"حكومة العيداني سوفت المطالب".. أهالي شط العرب ينتفضون ويهددون بالاعتصام المفتوح

ونقل مراسل السومرية، عن أحد المتظاهرين قوله، إن قضاء شط العرب يشهد أوضاعاً متردية فلا يضم مركزاً صحياً ولا مستشفيات والبنى التحتية فيه متهالكة إضافة إلى أن المدارس "كرفانية"، ناهيك عن أن الماء غير صالح حتى للاستخدام الحيواني، مستدركاً: حتى عوائلنا باتت تهجر بسبب الربط السككي.وأضاف، أن "قائممقام القضاء مستمر في منصبه منذ 19 عاماً وهذه مخالفة دستورية".وأشار إلى أن "حكومة أسعد العيداني سوفت المطالب سابقاً ولم تقم برفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء"، مهدداً بـ"التصعيد والاعتصام حال استمر الحال على ما هو عليه".