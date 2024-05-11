اعتقال تاجري مخدرات أحدهما أجنبي في واسط

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، السبت، عن اعتقال تاجري مخدرات أحدهما أجنبي في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان، إنه " بعمليتين نوعيتين، تم ضبط تاجري مخدرات احدهما اجنبي الجنسية بالجرم المشهود بحوزتهما (5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".