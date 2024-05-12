انطلاق امتحانات السادس الابتدائي.. الأهالي يحتشدون بأبواب المدارس ويملأون مواقع التواصل بالأدعية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن أكثر من مليون و150 ألف تلميذ توجهوا صباح اليوم الأحد لأداء امتحانات الدور الأول النهائية الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي، موزعين بين نحو سبعة آلاف و 600 مركز امتحاني في عموم البلاد.من جانبه، قال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي إن الاستعدادات للامتحانات النهائية جرت في وقت مبكر، لأن امتحانات هذا العام ستكون مميزة بجميع تفاصيلها، إذ تم توفير المستلزمات الفنية واللوجستية داخل القاعات الامتحانية ومركز فحص الدراسة الابتدائية أيضا، فضلا عن اختيار عدد اللجان في مركز الفحص بحسب كل مادة وزيادة عددها، إضافة إلى تجهيز مركز الفحص بالحاسبات الإلكترونية الحديثة الخاصة بإدخال النتائج، والقراءة الإلكترونية للدفاتر الامتحانية، وتم إعداد الفاحصين بحسب الاختصاص والخبرة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.هذا ورصدت السومرية نيوز، العديد من المدارس المنتشرة في جانب الكرخ يحتشد امامها الأهالي وهم يقومون بمراجع بعض المعلومات والمواد مراجعة أخيرة مع أبنائهم، فيما ينتظر اخرون أطفالهم لحين انتهاء وقت الامتحان.وفي ذات السياق، لجأ العديد من الأهالي والامهات بنشر الادعية في مواقع التواصل الاجتماعي متأملين ان تمر الامتحانات بشكل أسهل عليهم.وتعد الامتحانات الوزارية بحد ذاتها امرًا مرعبًا بعض الشيء للطلبة والأهالي، لاسيما وان طلبة السادس الابتدائي يختبرون هذه المرحلة والشعور لأول مرة في حياتهم.