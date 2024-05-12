الموقف المروري.. قائمة طويلة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم
سدة العرصات من شارع السندباد باتجاه الشارع المؤدي لتقاطع المسبح
محمد القاسم حركة مرور بطيئة
شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة لغاية كراج الأمانة
شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية بالكامل وصولا الى ساحة الاندلس
شارع وجسر المشتل على القناة
الشارع امام محكمة بغداد الجديدة والأدلة الجنائية لغاية مخرج سريع القناة
سريع القناة من امام كراج السندباد لغاية مجسر الحبيبية
شارع بور سعيد من مجسر الحبيبية باتجاه مجسر النخيل
مجسر قرطبة ونفق باب الشرجي بالكامل
الشوارع المتفرعة من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي وباتجاه ساحة الخلاني وباتجاه ساحة التحرير
شارع الكيلاني من عبد القادر الجيلاني الى ساحة الخلاني
شارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلاني
جسر السنك لغاية شارع حيفا
شارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي
شارع حيفا من تقاطع الملك فيصل الى تقاطع شارع الصالحية
شارع الصالحية باتجاه جسر السنك
الشارع القادم من كراج العلاوي باتجاه شارع يافا
شارع دمشق ونفق وشارع العلاوي لغاية الكراج
شارع وزارة الكهرباء/المنصور
شارع المنصور من الرواد الى معرض بغداد
شارع ونفق ومجسر باب المعظم
شارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطب
محمد القاسم من شارع الوزيرية لغاية معارض النهضة
شارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل
جسر الطابقين ازدحام
شارع 14 رمضان ازدحام
مرور بطيء على جسر الجادرية وازدحام عند تقاطع جامعة بغداد