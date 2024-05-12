الموقف المروري.. قائمة طويلة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمسدة العرصات من شارع السندباد باتجاه الشارع المؤدي لتقاطع المسبحمحمد القاسم حركة مرور بطيئةشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة لغاية كراج الأمانةشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية بالكامل وصولا الى ساحة الاندلسشارع وجسر المشتل على القناةالشارع امام محكمة بغداد الجديدة والأدلة الجنائية لغاية مخرج سريع القناةسريع القناة من امام كراج السندباد لغاية مجسر الحبيبيةشارع بور سعيد من مجسر الحبيبية باتجاه مجسر النخيلمجسر قرطبة ونفق باب الشرجي بالكاملالشوارع المتفرعة من ساحة الطيران باتجاه مقبرة الغزالي وباتجاه ساحة الخلاني وباتجاه ساحة التحريرشارع الكيلاني من عبد القادر الجيلاني الى ساحة الخلانيشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلانيجسر السنك لغاية شارع حيفاشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافيشارع حيفا من تقاطع الملك فيصل الى تقاطع شارع الصالحيةشارع الصالحية باتجاه جسر السنكالشارع القادم من كراج العلاوي باتجاه شارع يافاشارع دمشق ونفق وشارع العلاوي لغاية الكراجشارع وزارة الكهرباء/المنصورشارع المنصور من الرواد الى معرض بغدادشارع ونفق ومجسر باب المعظمشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطبمحمد القاسم من شارع الوزيرية لغاية معارض النهضةشارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصلجسر الطابقين ازدحامشارع 14 رمضان ازدحاممرور بطيء على جسر الجادرية وازدحام عند تقاطع جامعة بغداد