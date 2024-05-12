بعد تكتم على الأرقام.. هل رفعت الأمطار الخزين المائي للعراق 120%؟

الا ان تصريحا لوزارة الزراعة في سياق الحديث عن التوسع بزراعة الشلب في الموسم الصيفي، كشف عن رقم مثير قد يكشف مدى الارتفاع بالخزين المائي.وقال الوكيل الإداري في وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري إن بيانات وزارة الموارد المائية أظهرت أن كميات مياه الأمطار وصلت إلى 22 مليار متر مكعب.وتشير التقديرات الى ان حجم الخزين المائي في العراق قبل حلول موسم الامطار كان اقل من 10 مليار متر مكعب، هذا يعني ان الخزين المائي من المفترض انه ارتفع 120%.وفي سياق منفصل، أوضح الجبوري أن المساحات الزراعية من المحتمل أن تشهد توسعا في زراعة الشلب خلال موسم الصيف المقبل في محافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية، اعتمادا على استخدام تقنيات الري الحديثة، مبينا أن زراعته تحتاج إلى مدة إغراق طويلة تتجاوز 180 يوما سنويا.وأشار إلى أن هناك تسع مناقصات حاليا بمبلغ 250 مليار دينار، لتجهيز ثلاثة آلاف و600 مرشة محورية، علاوة على وجود ثلاثة تعاقدات، منها عقدان مع وزارة الصناعة، وآخر مع شركة (باور) النمساوية، ليصل مجموع المرشات إلى 12 ألف مرشة بمبلغ إجمالي يتجاوز 835 مليار دينار.ويعد الرقم المعلن البالغ 22 مليار متر مكعب، هو اول رقم يكشف عن حجم الخزين المائي حيث تتحفظ وزارة الموارد المائية عادة على ذكر الرقم.