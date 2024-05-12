الأنواء الجوية تتوقع موجة مطرية وغبار في العراق حتى نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية و يكون غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احياناً، درجات الحرارة تنخفض على العموم بضع درجات ، الرياح تنشط مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، مدى الرؤية (6-8) كم و في الغبار (2-4) كم".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة فوق المرتفعات الجبلية بينما يتحول الطقس تدريجياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى صحو ، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات فيالجنوبية ، مدى الرؤية (6-8) كم".وأشارت إلى أن "يوم الاربعاء المقبل، الطقس صحو إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتساقط زخات مطر متفرقة شرق المنطقة الجنوبية ويكون غائم جزئي الى غائم في المنطقة الشمالية ، درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، مدى الرؤية (6-8) كم".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل،الطقس صحو إلى غائم جزئي ، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية ، مدى الرؤية (6-8) كم".