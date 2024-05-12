السوداني واللامي يبحثان أحوال الحريات الصحفية والإعلامية في العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد عزيز اللامي، واستمع إلى عرض عن أحوال الحريات الصحفية والإعلامية في العراق، مؤكداً نهج الحكومة في حماية حرية التعبير وفق متّجهات الدستور والقوانين النافذة".ودعا السوداني "الأسرة الصحفية إلى أداء مهامّها إلى جانب السلطات الرقابية الدستورية، وشرح الحقائق أمام المواطنين، والعمل وفق المهنية والموضوعية الإعلامية، نحو تعضيد مساعي الحكومة وأجهزتها في تقديم الخدمات وإحداث التنمية الشاملة والإصلاح ومكافحة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية".