خارطة شاملة بازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة ازدحام طويل لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة لغاية كراج الأمانةمحمد القاسم حركة مرور بطيئة من الجسر العنكبوتي لغاية وزارة الماليةشارع فلسطين من مجسر النخيل باتجاه مجسر حماة ازدحامشارع بور سعيد من جسر الحبيبية الى مجسر النخيلالشارع من محمد القاسم ونفق باب الشرجي ازدحام وساحة الطيران لغاية ساحة التحريرجسر الجمهورية حركة مرور بطيئةشارع الكيلاني لغاية ساحة الخلاني ازدحامشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى ساحة الخلاني ازدحامجسر السنك وشارع الصالحية ازدحامشارع الرشيد بين جسري الشهداء والاحرار ازدحامشارع النصر من تقاطع الملك فيصل لغاية كراج العلاوي ازدحام السايدينشارع حيفا من تقاطع الطلائع الى وزارة الثقافةسريع القادسية من مدخل الخضراء عند شارع المطار لغاية مجسر القادسيةجسر الطابقين وشارع جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقين