في العراق.. تقنيات الري الحديثة رفعت إنتاجية دونم الحنطة 150% هذا العام

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري الكرعاوي، إنَّ "موسم تسويق محصول الحنطة بدأ ولأول مرة، في موعد مبكر هذا العام في 11 من شهر نيسان الماضي، مقارنة بموعده السابق خلال الأعوام الماضية، وهو منتصف شهر حزيران."وأضاف أنَّ "هذا العام تميز بهطول غزير للأمطار ولأوقات متأخرة عن موعدها، فضلاً عن اعتماد الفلاحين على المرشات، ما أسهم برفع إنتاج غلة الدونم الواحد من الأراضي الزراعية ليصل إلى طن ونصف الطن من المحصول، مقارنة بالأعوام السابقة التي لم يتجاوز الإنتاج فيها 600 إلى 700 كغم للدونم اعتماداً على الأمطار".وبيّن الكرعاوي أنَّ "ست محافظات لم تباشر تسويق الحنطة حتى الآن، وهي ديالى ونينوى وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، بسبب الأمطار والرطوبة التي طالت المحصول، كاشفاً عن بلوغ مجموع ما تسلمته مخازن الوزارة منذ بدء التسويق في 11 نيسان الماضي وحتى السابع من أيار الحالي، مليوناً و32 ألف طن وضمن أربع محافظات جنوبية هي المثنى والبصرة وذي قار وواسط، وبمعدل تسلم 85 ألف طن يومياً".