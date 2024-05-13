الثرثار ترتوي بالموجة الفيضانية القادمة من سد الموصل

قال مدير مشروع سدة سامراء وناظم الثرثار احمد عماد الدين بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان سدة سامراء وناظم الثرثار تعتبران منظومة السيطرة الرئيسية على نهر دجلة وتعملان بصورة جيدة لإمرار الموجات الفيضانية.واشار إلى إمرار الجزء الأكبر من الموجة الفيضانية إلى بحيرة الثرثار عبر ناظم الثرثار لتعزيز الخزين المائي في البحيرة وتحويل جزء إلى ناظم التقسيم ومنه الى نهر الفرات لتعزيزه بالاطلاقات المائية.وإضاف أن "الملاكات الهندسية والفنية مستمرة بأعمال صيانة مفاصل المنظومة المدنية والميكانيكية والكهربائية لضمان ديمومة عملها".وفي وقت سابق صدرت تحذيرات في محافظة الموصل للمنشآت والسكان حول نهر دجلة بعد امرار موجة فيضانية في سد الموصل تصل الى الف متر مكعب بالثانية.