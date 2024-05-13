هيئة الحج متحمسة للمركز الأول للموسم الثاني على التوالي.. وتتحدث عن "حجاج بالاحتيال"

وقال المسعودي في المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات لموسم الحج 2024 والذي عقدته دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث بالتعاون مع الحضرة القادرية، وحضره مراسل السومرية، انه قد نجد تطورا عمرانيا وفقهيا في كل سنة وعام فكلما اتسعت المدينة والمطاف تحتاج لمن يفتي بذلك وهذا ما يتحمله المرشد في كل عام".وأضاف انه "نهيئ الطواف والجوازات والنقل الخارجي والداخلي والمؤن وكل تفاصيل الحج لكي نوفر الراحة للحاج"، مبينا انه "سابقا نركز على الأحكام الشرعية الحلال والحرام، لكن الان يجب ان نركز على بعض الأشياء قد لا نراها مثلا ثواب النفقة في مكة والمدينة والتركيز على المنافع المعنوية في قافلة الحج".وأشار الى ان "بعض الحجاج يذهبون بفيزا متعددة وليست فيزة الحج"، مبينا ان "من يذهب هكذا ليس لديه خدمات ولا حجز لأي مكان وحج هذا الشخص غير قانوني، حيث أن هؤلاء يدخلون قبل موسم الحج وينتظرون إلى موسم الحج عن طريق الشركات غير الرسمية وهذا الحج غير قانوني وليس لهم مكان في قافلة الحج الرسمية".وأوضح ان "بعثة العراق اليوم أصبحت من البعثات المتقدمة وذلك بسبب عوامل تضافرت جعلت العراق في مقدمة الدول العربية والإسلامية، والنجاح تقف حلفه عدة أمور منها المرشد الديني الذي كان اساس النجاح من اجل تنظيم سير القافلة"، مبينا ان "غدا يذهب الوفد الإداري والخدمي إلى مكة للاستعداد إلى موسم الحج ونريد هذا العام ان نكون البعثة الاولى ونكون افضل من العام السابق التي أخذنا بها المركز الأول".