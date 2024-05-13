جنايات الكرخ: الاعدام بحق تاجر مخدرات أجنبي الجنسية

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على ادخال مواد مخدرة إلى العراق لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".