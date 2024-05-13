توضيح من الهجرة بشأن إغلاق ملف مخيمات النزوح في العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير إنَّ الوزارة تجهّز المخيمات بالمساعدات بشكل مستمر، ولا يوجد أي خلل بذلك، مشير الى أنَّ المساعدات توزع بين الأسر القاطنة في المخيمات بشكل مكثف، لافتا إلى استمرار الوزارة بتنفيذ خطة العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات.ونوّه جهاكير بأنَّ إغلاق مخيمات النزوح بموعدها المحدد في 30 تموز المقبل يعد من أهم الخطوات التي تنفذها الوزارة بالوقت الحالي، إذ تم تسجيل عودة العديد من الأسر بشكل طوعي خلال المدة الماضية مع استمرار تسجيل الراغبين بالعودة الذين لا يزالون يقطنون في مخيمات كردستان.على صعيد متصل، قال عضو لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، شريف سليمان، إنَّ مخيمات النازحين في كردستان تشهد أزمة في توفير احتياجات النازحين، إذ توجد مواد غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية يتم توزيعها من قبل الجهات المعنية بين النازحين، مما يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً.وأضاف أنَّ وضع النازحين يُرثى له في المخيمات، مؤكداً أنَّ اللجنة سبق أن رصدت مثل هذه المواد من المساعدات التي توزع بين المخيمات، داعياً وزارة الهجرة والمهجرين إلى معالجة الوضع الصحي والتربوي وغيره في المخيمات، وفقا للصحيفة.