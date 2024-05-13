طفل يصاب بشلل نتيجة تلقيه لقاح الحصبة في ذي قار.. والده يروي التفاصيل (فيديو)

يقول والد الطالب حيدر تعبان سلمان في حديثه للسومرية، انه "بعد ساعات من تلقي ابنه لقاح الحصبة في مدرسته دون علمه، أصيب بشلل شبه تام"، مشيرا الى ان "تم نقله الى مستشفى القلعة ثم الى الرفاعي والناصرية دون معالجة الحالة".كما اشتكى والد الطالب عبر السومرية، من التقصير الطبي في الناصرية، رغم رقوده 11 يوماً هناك، قبل الذهاب الى العاصمة بغداد والرقود في مستشفى حماية الطفل.