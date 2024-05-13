خارطة حمراء.. الزحامات تسيطر على شوارع بغداد

تنشر وكالة السومرية نيوز، خارطة بالشوارع التي تشهد زحامات مرورية، لظهر اليوم الاثنين، 13 أيار 2024.

جسر الطابقين



كرادة خارج



بغداد جديدة



محمد القاسم باتجاه الرستمية



الرواد



ساحة الفارس



شارع دمشق



جسر السنك



محمد القاسم



شارع سلمان فائق



شارع النضال



الناظمية



شارع السدة – العرصات

