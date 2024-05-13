السفير السعودي من كربلاء: المدينة مميزة ويحق للعراقيين ان يفتخروا بها

وقال الشمري خلال زيارته إلى كربلاء، "تفاجئنا بالنهضة العمرانية في هذه المدينة التي تعد من المدن الحديثة المتقدمة".وأضاف، "اتفقنا مع محافظ كربلاء على تشكيل برنامج وزيارات متبادلة وايجاد مشاريع مشتركة".وأكد، أن "هناك اتفاقات بين العراق والسعودية تخدم الشارع العراقي وتضيف الكثير للبلد وتوفر فرص العمل للشباب سيعلن عنها قريباً".